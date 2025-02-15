Cengiz Ünder'e talip çıktı! Anlaşmaları an meselesi

Ara transfer döneminde adı birçok takımla anılan hatta Beşiktaş ile de temasları olan Cengiz Ünder'e yeni talip çıktı. Sports Digitale'de yer alan habere göre Fenerbahçe ve Los Angeles FC, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

MAAŞLAR ORTAK ÖDENECEK

Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 1.2 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. İki kulüp, tecrübeli oyuncunun maaşını ortak ödeyecek Los Angeles FC'nin oyuncuyu öncelikli satın alma hakkı olacak. Cengiz'in performansına göre taraflar sezon sonunda tekrar masaya oturacak.

9 MAÇTA 0 ÇEKTİ

Milli oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda dokuz maça çıktı. Cengiz, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro.