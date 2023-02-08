Cengiz Ünder, eski takım arkadaşına ağlıyor! ''Taner'im...''

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde futbolcu Taner Kahriman'ın hayatını kaybetmesi, Cengiz Ünder'i yasa boğdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cengiz Ünder, çok üzgün olduğunu ifade etti.

"CENGİZ ÜNDER: TANER'İM..."

Cengiz Ünder, Taner Kahriman'ın vefatı sonrası, "Taner'im mekanın cennet olsun, çok üzgünüm" mesajını paylaştı.

TEKNİK DİREKTÖR UFUK KAHRAMAN: ÇOK BEYEFENDİ BİRİYDİ

Teknik Direktör Kahraman, "9 yaşından beri hocasıydım. Çok üzüldüm. Çok beyefendi, çok karakterli ve ahlaklı bir oyuncuydu. O kadar üzüldüm ki anlatamam. Evladım gibiydi. Kader onu orada buldu. Hem Bucaspor'da hem de Altınordu birlikteydik. 97 jenerasyonundandı. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

