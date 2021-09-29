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Cengiz Ünder: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz

29.09.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Galatasaray maçı hakkında konuştu.

Cengiz Ünder: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın perşembe günü oynayacağı Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Marsilya'daki durumu hakkında konuşan Cengiz Ünder "Marsilya'da hocam bana çok güveniyor. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Performansım iyi durumda, böyle devam etmek istiyorum. Bunu da yapabilecek güçteyim. Marsilya'da olmaktan dolayı çok mutluyum, belki de verdiğim en doğru karar burada olmak." dedi.

"GALATASARAY'I YENMEK İSTİYORUZ"

Galatasaray maçı hakkında açıklama yapan Cengiz Ünder "Galatasaray maçına çok iyi hazırlandık. İyi durumdayız. UEFA Avrupa Ligi maçları her zaman zorlu olur. Bu maça da iyi hazırlandık ve Galatasaray'ı yenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ ÇOK ÇOK İYİ HAZIRLADIM"

Fatih Terim hakkında konuşan Cengiz Ünder "Fatih Terim, beni milli takıma çağıran hoca. Benim için yeri çok farklı, değerli bir hocam. Çünkü çok genç yaşta beni milli takıma aldı ve görev verdi. O zamandan beri milli takımda oynamaya devam ediyorum. Benim için farklı olacak. Heyecanlıyım, dört gözle bu maçı bekliyorum. Kendimi çok çok iyi hazırladım ve her zamanki gibi sahaya çıkıp, elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

Cengiz Ünder ayrıca "Arkadiusz Milik'in dönmesi bizim açımızda iyi. Çok iyi ve önemli bir futbolcu. Napoli'de oynarken, onunla karşılaşmıştık. Ona ihtiyacımız var. Sahada onunla oynarken keyif alıyorum. Dört gözle onu bekliyoruz. Umarım tekrardan sakatlık yaşamaz." dedi.

"HER ŞEY İÇİN HAYIRLISI"

Stefen Kuntz'un Milli Takım'ın başına geçmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Cengiz Ünder "Milli Takım konularıyla ilgili bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Önümüzdeki maçla ilgili konuşmak isiyorum. Her şey için hayırlısı demek istiyorum." açıklamasını yaptı.

"ÇOK İYİ DURUMDAYIZ"

Milli futbolcu "Kendimi iyi hissediyorum. Böyle yorgunluklar normal, çok fazla maç oynuyoruz. Performansımız çok iyi durumda, iyi bir şekilde ilerliyoruz. Çok iyi durumdayız, bazen böyle maçlar olabiliyor. Sadece bir maça takılı kalınmamalı." diyerek sözlerini noktaldı.


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