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Cengiz Ünder'İ isteyen Atletico, Monaco ve Dortmund'a ret!

İTALYA HABERLERİ  | 11.05.2018 09:44 | Son Güncelleme

Cengiz Ünder, Avrupa devlerini peşinden koşturuyor... Roma, bu sezon gösterdiği performansla harikalar yaratan Cengiz Ünder'e talip olan Atletico Madrid, Monaco ve Borussia Dortmun'dan gelen teklifleri reddetti.

Cengiz Ünder'İ isteyen Atletico, Monaco ve Dortmund'a ret!

Atletico Madrid, Monaco ve Borussia Dortmund'un Cengiz Ünder ile ilgilendiği ancak Roma'nın olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Roma’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Ünder için Avrupa’dan 3 kulüp devreye girdi. La Gazetta dello Sport’ta yer alan habere göre; Atletico Madrid, Monaco ve Borussia Dortmund, Cengiz Ünder için Roma’nın kapısını çaldı.

MONCHI’DEN OLUMSUZ YANIT
Haberde; Monchi’nin Cengiz Ünder’in yeni menajeri Fai Ramadani ile görüştüğü ve Cengiz’in satılık olmadığını ilettiği belirtildi. Serie A’da 3. sırada bulunan Roma’nın Şampiyonlar Ligi bileti alması durumunda Cengiz Ünder’in attığı gollerin kritik bir rol oynayacağı vurgulandı.

Başakşehir’den Roma’ya sezon başında transfer olan 20 yaşındaki Cengiz Ünder, 31 maçta 8 gol attı ve 2 asist yaptı. (Skor)

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder roma atletico madrid monaco Borussia Dortmund

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