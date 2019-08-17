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Cengiz Ünder iki yılda değerini 35 milyon Euro'ya yükseltti

İTALYA HABERLERİ  | 17.08.2019 15:26 | Son Güncelleme

Roma'nın 2023 yılına kadar sözleşme uzattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalyan ekibine geldiği günlerde 7.5 milyon Euro olan piyasa değerini gösterdiği başarı performansla 5'e katlayarak 35 milyon Euro'ya yükseltti.

Cengiz Ünder iki yılda değerini 35 milyon Euro'ya yükseltti

Medipol Başakşehir'den iki sezon önce 15 milyon Euro'ya Serie A takımlarından Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, değerine değer katmaya devam ediyor. İtalyanların geçtiğimiz günlerde mukavelesini 2023 yılına kadar uzattığı Cengiz, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalmasına rağmen Avrupa'dan birçok kulübün de radarında yer alıyor.

İKİ SEZONDA DEĞERİNİ 5'E KATLADI

Roma'ya geldiği ilk dönemde (2017-2018) toplamda 32 maça çıkan genç oyuncu, takımına 8 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı. Yükselen grafiğini geride kalan sezonda da sürdüren milli futbolcu, rakip ağları 6 defa sarsarken, 11 golün de asistini yaptı. Cengiz'in bu başarılı performansı piyasa değerinin de yükselmesini sağladı. Transfermarkt verilerine göre, Cengiz Ünder'in İtalyan ekibine geldiği ilk dönemde 7.5 milyon Euro olan değeri şimdilerde ise tam 35 milyon Euro.

ROMA'NIN EN DEĞERLİ İKİNCİ OYUNCUSU

Yetenekli futbolcu, aynı zamanda Roma'nın en değerli ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. 40 milyon Euro ile zirvede yer alan Nicolo Zaniolo'yu, 35'er milyon Euro ile Cengiz ve Pellegrini takip ederken, Florenzi ve Cristante de 25'er milyon Euro ile bu isimlerin arkasında yer alıyor.

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Cengiz Ünder roma

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