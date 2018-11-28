Cengiz Ünder'in kaçırdığı gol Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu!

G Grubu'nda İspanya ekibi Real Madrid, konuk olduğu İtalya temsilcisi Roma'yı 47. dakikada Gareth Bale ve 59. dakikada Lucas Vazquez'in ağları sarsmasıyla 2-0 yendi. Roma formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, net bir gol pozisyonundan yararlanamazken, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Bu sonuçla 12 puanlı Real Madrid ve 9 puanlı Roma, gruptan çıkmayı garantiledi.

İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI

Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder ilk yarının uzatma dakikalarında öyle bir gol kaçırdı ki kendi bile inanamadı. Soldan yapılan ortaya ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz müsait pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

Kaçırdığı gol sonrası üzüntüye boğulan milli futbolcuyu Roma kaptanı Alessandro Florenzi teselli etti.

Kaçırdığı gole kendisi bile inanamazken Cengiz Ünder, pozisyon sonrası adeta yıkıldı.



