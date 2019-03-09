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'Cengiz Ünder'in yeni adresi Arsenal olacak' iddiası!

İTALYA HABERLERİ  | 09.03.2019 17:08 | Son Güncelleme

İtalyan ekibi Roma, sportif direktör Monchi ile yollarını ayırdı. İspanyol adamın yeni adresinin Arsenal olması an meselesi... İtalyan basınına göre Monchi'den sonra Cengiz Ünder de Arsenal'ın yolunu tutabilir.

'Cengiz Ünder'in yeni adresi Arsenal olacak' iddiası!

Roma'nın Monchi ile yollarını ayırmasının ardından İspanyol sportif direktörün Arsenal ile anlaşması artık an meselesi...

İtalyan calciomercatonews sitesi Monchi'nin Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğunu ancak İspanyol sportif direktör ile PSG ve eski takımı Sevilla'nın da ilgilendiklerini öne sürdü.

Haberde "Londra kulübü Arsenal halen avantajlı konumda ve Monchi'nin alışveriş listesine Cengiz Ünder gibi bazı favori futbolcularını da dahil etmesi ihtimal dahilinde" ifadesine yer verildi.

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Cengiz Ünder roma arsenal

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