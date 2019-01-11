Cengiz Ünder'e büyük onur!

Roma'ya transfer olduğu günden bu yana performansıyla göğsümüzü kabartan Cengiz Ünder, 2018 yılında İtalyan ekibinin en iyi genç futbolcusu seçildi.

Roma Kulübü'nden yapılan açıklamada, Cengiz Ünder'in 2018'de İtalyan ekibinin en iyi genç futbolcusu seçildiği duyuruldu. Cengiz Ünder, Roma formasıyla 23 maçta 6 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.

EN GÜZEL GOL DE CENGİZ ÜNDER'DEN

Öte yandan Cengiz Ünder'in Udinese attığı gol de Roma'da yılın golü seçildi. Kulüp, anket sonucunu sosyal medya üzerinden de paylaştı. Paylaşımda, "İşte 2018'in en güzel golü. Tebrikler Cengiz Ünder" ifadesine yer verildi.

Milli futbolcu bu golü, Roma'nın Udinese'yi deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın 70. dakikasında kaydetmişti.



