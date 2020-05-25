Cengiz Ünder Roma'dan ayrılıyor!

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Roma küçülmeye gidiyor. 120 milyon euroluk bir bütçeye ihtiyacı olan İtalyan devinin Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick'i satmayı planladığı iddia edildi.
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport bu haberi "Elveda Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick” başlığı ile duyurdu. İtalyan ekibi kaynak yaratmak için takımda bulunan 28 oyuncuyu 23’e indirmeyi planlıyor. Yıldız oyuncularla da yollar ayrılacak. Bu futbolcuların başında ise milli futbolcumuz Cengiz Ünder geliyor.
Ünder'in satışından 30 milyon euro kazanmayı hedefleyen Roma, Justin Kluivert'ın transferinden 40 milyon euro, Leipzig'de kiralık olarak oynayan Patrik Schick'in transferinden de 29 milyon euro kazanmayı planlıyor.Gazete, Cengiz Ünder'in Türkiye, Almanya ve İngiltere'den de taliplerinin olduğunu ekledi.
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