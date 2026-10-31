Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye gözdağı! Çorum FK'da şov

Erzurumspor deplasmanından üç puanla dönen Çorum FK'da gözler gelecek haftaki Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Cengiz Ünder galibiyetin önemine değinirken, takım kaptanı Gökhan Sazdağı'ndan gelen haber teknik heyetin planlarını değiştirdi.

ÇORUM FK, ERZURUMSPOR DEPLASMANINDA KAZANDI

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile Çorum FK, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan konuk ekip, 20. dakikada Çağlar Söyüncü'nün kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum FK, 71. dakikada Jesus Ramirez ile farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi Erzurumspor, 74. dakikada Diabate'nin golüyle umutlansa da konuk ekibin yanıtı gecikmedi.

dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Jesus Ramirez, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Çorum FK, Erzurum deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN GOL!

Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı etkili ortada ceza sahasında iyi yükselen Çağlar Söyüncü, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Tecrübeli savunmacı, takımını öne geçiren golü kaydederken Cengiz Ünder de yaptığı asistle hücumdaki etkisini gösterdi.

"FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ KAZANMAMIZ ÖNEMLİ OLDU"

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan deneyimli futbolcu Cengiz Ünder, geçen haftaki mağlubiyetin ardından takım olarak iyi bir reaksiyon göstermeleri gerektiğini söyledi.

Erzurumspor karşısında ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu belirten Ünder, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde alınan üç puanın önemine dikkat çekti.

Cengiz Ünder, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Geçen haftaki mağlubiyetin ardından bu hafta iyi performans göstermemiz gerekiyordu. Çok çalıştık ve takım da çok iyi reaksiyon verdi. Bu hafta çok iyi karşılık verdik. Zor bir maç oldu ama Fenerbahçe maçından önce kazanmamız önemli oldu. Moralli gireceğiz haftaya. İyi oyun oynadık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum, herkesin ayağına sağlık.”

"GERİYE DÖNÜP KAFAMI BULANDIRMAK İSTEMİYORUM"

Kendi performansına ilişkin de konuşan 28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Burak Yılmaz'ın kendisinden beklentilerini bildiğini ve bu doğrultuda çalıştığını dile getirdi.

Geçmişte yaşananları geride bırakmak istediğini belirten Ünder, mevcut formunu daha ileriye taşımayı hedeflediğini söyledi.

Deneyimli oyuncu, “Burak Hoca benden ne istediğini biliyor, onun istediklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Performansımı yukarıya çekmeye çalışıyorum. Maç maç bakıyorum. Geriye dönüp çok da kafamı bulandırmak istemiyorum. Şu anda iyi giden bir performansım var, bunu daha da yukarıya çekmek istiyorum. Benim için şu an bu maç bitti. Önümüzdeki maç var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız.” dedi.

CENGİZ ÜNDER'İN SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Çorum FK formasıyla bu sezon etkili bir grafik çizen Cengiz Ünder, Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Deneyimli futbolcu, Erzurumspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe maçına da moralli hazırlanacak.

ÇORUM FK'YA FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ GÖKHAN SAZDAĞI ŞOKU

Çorum FK'da gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ise önemli bir eksik ortaya çıktı. Takım kaptanı Gökhan Sazdağı, Erzurumspor mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 35. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırılan 32 yaşındaki sağ bek, bu kartın ardından cezasını gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında çekecek. Böylece Çorum FK, sahasında oynayacağı kritik mücadelede kaptanından yararlanamayacak.

GELECEK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Erzurumspor karşısında aldığı galibiyetle moral kazanan Çorum FK, gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Erzurumspor FK ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.