Cengiz Ünder yapacağını yaptı! MLS'te haftanın en golünü attı...

Los Angeles FC, MLS normal sezon maçında sahasında Seattle Sounders'ı 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe'den devre arasında kiralık olarak Los Angeles FC'ye transfer olan Cengiz Ünder, maça ilk 11'de başladı ve takımının açılış golünü attı.

CENGİZ'DEN HARİKA GOL

26'ncı dakikada kornerden gelen topu kontrol eden Cengiz, ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutla kaleciyi yanılttı ve topu ağlara gönderdi. Bu golle Los Angeles FC, 1-0 öne geçti. Cengiz, 66. dakikada yerini başka bir oyuncuya bıraktı.

Bu sezon Los Angeles FC formasıyla 13 maça çıkan milli futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.