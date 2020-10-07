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Cengiz’den eğitimde çıtayı yükseltme temennisi

MALATYA HABERLERİ  | 07.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Malatya’nın Kuluncak İlçesi Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Malatya’nın eğitim ve öğretim konusunda Türkiye ortalamasında olduğunu belirterek, eğitimde çıtayı yükseltme temennisinde bulundu.Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz ile birlikte Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’ a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Başkan Cengiz, ziyarette yaptığı konuşmada, Malatya’nın eğitim ve öğretim konusunda Türkiye ortalamasında olduğunu belirterek, “ Bizim amacımız, Malatya’nın bu ortalamasının daha da üstüne çıkması.

Cengiz’den eğitimde çıtayı yükseltme temennisi

Malatya’nın Kuluncak İlçesi Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Malatya’nın eğitim ve öğretim konusunda Türkiye ortalamasında olduğunu belirterek, eğitimde çıtayı yükseltme temennisinde bulundu.
Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz ile birlikte Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’ a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Başkan Cengiz, ziyarette yaptığı konuşmada, Malatya’nın eğitim ve öğretim konusunda Türkiye ortalamasında olduğunu belirterek, “ Bizim amacımız, Malatya’nın bu ortalamasının daha da üstüne çıkması. Bu konuda hepimizin üzerine görev düşüyor. Tabi burada insanları yönlendirecek olan da Milli Eğitim Müdürümüz. Kendisi de genç bir kardeşimiz. İnşallah Malatya’mıza faydalı hizmetlere imza atacaktır” ifadelerini kullandı.
Eğitimde kaliteyi arttıracak her türlü hayırlı adımlarda yanlarında olacaklarını ifade eden Cengiz, Kanbay’a yeni görevlerinde başarılar diledi.
Cengiz ziyarette Kanbay’a, Kuluncak’ta yapılan bakır işlemeli saat hediye etti.

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