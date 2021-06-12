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Cenk Eren'den Serenay Sarıkaya'ya Banu Alkan benzetmesi

12.06.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cenk Eren, Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı bikinili pozları eleştirirken, güzel oyuncuyu Banu Alkan'a benzetti.

Cenk Eren'den Serenay Sarıkaya'ya Banu Alkan benzetmesi

Cenk Eren, Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı bikinili pozlarını eleştirdi.

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Eren, Instagram hesabından Serenay Sarıkaya’nın bikinili fotoğraflarını paylaşarak, “İyi bir oyuncu, çok güzel bir kadın, iyi giden bir kariyere ve çok da iyi bir menajere sahip, peki durum böyleyken neden 90’lı yılların Banu Alkan’ı gibi pozlar vermeye gerek duyar? Uzun yıllardır böyle magazin konularında yorum yapmadım, bana düşmez ama çok beğendiğim bir oyuncu olduğu için dayanamadım, umarım kırılmaz bana.” notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Banu Alkan Serenay Sarıkaya
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