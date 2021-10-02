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Cenk Eren, Okan Bayülgen’e ateş püskürdü: Zavallı bücür

02.10.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buket Aydın’ın programına katılan ve sosyal medya fenomenlerine zavallı diyen Okan Bayülgen’e karşı tepkiler sürüyor. Cenk Eren, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ağır sözler söyledi.

Cenk Eren, Okan Bayülgen’e ateş püskürdü: Zavallı bücür

Sosyal medya fenomenlerine zavallı diyen Okan Bayülgen’e karşı tepkiler sürüyor. O tepkilerden biri de Cenk Eren’den geldi.

Buket Aydın’ın programına katılan Okan Bayülgen, "Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence." demişti.

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CENK EREN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Eren'de Bayülgen'e Instagram'dan cevap verdi. Eren, "Para kazanmaya çalışan zavallılar demiş, e sene para için mekanını açan insanı 3 kuruş daha fazla kazanacağım diye arkadan iş çevirensin, onu ne yapacaksın zavallı... Bücür. Tabii senin zavallı dediğin çocuklar senin karakterini bilmedikleri için böyle zevzeklik yapıyorsun, adama ne derler biliyormuşum hadi oradan, hadi oradan... Ah bir cevap versen de dayak yememek için kendini nasıl müdüriyete kitlediğini de anlatsak. Geçmişi unutmamak lazım değil mi? Sana bu cevabı vermek için yedi sene bekledim. Çok sabırlıyımdır intikam değil ama unutmadığını bilmeni istedim. Hadi uğurlar olsun" diye yazdı.

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Okan Bayülgen
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