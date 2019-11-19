SPOR

Cenk Ergün: Belhanda gidiyor, Onyekuru geliyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.11.2019 12:00 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Belhanda, Falcao, Badou Ndiaye, Onyekuru hakkında açıklamalarda bulundu.

Belhanda'nın devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağını söyleyen Cenk Ergün, Badou Ndiaye'nin de Trabzonspor'a çok yakın olduğunu vurguladı.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, "Badou Ndiaye için Trabzonspor'un girişimin olduğunu birinci derecen öğrendim. Ndiaye, Trabzonspor'a çok yakın. Fakat Stoke City'in Trabzonspor'un teklifini kolay kabul etmediğini de duydum. Stoke City, Ndiaye'nin Türkiye'deki piyasasını bilerek tok satıcıyı oynuyor" ifadelerini kullandı ve ekledi:

SİNAN GÜMÜŞ DÖNMÜYOR

"Sinan Gümüş'ün devre arasında Galatasaray'a döneceğini düşünmüyorum. Sinan, Genoa'da kalacak ve şansını zorlayacaktır. Igor Tudor, Antalyaspor'la görüşmedi. O süreçte kendisine de sordum. Tudor'a daha önce ülkemizdeki birçok Süper Lig takımı teklif yaptı, bunu biliyorum."

"Falcao transfer edildikten sonra iki Şampiyonlar Ligi, bir kez Süper Lig maçında oynadı, Malatya deplasmanında da son dakikada oyuna girdi. Ben, Falcao'nun sakat olarak transfer edildiğini düşünmüyorum. Eski sakatlığı nüksetmiş olabilir, yurt dışında tedaviye gidiyor olması alışılmış bir durum değil. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Mbwana Samatta için girişimini ben de duymuştum."

ONYEKURU GELİYOR, BELHANDA GİDİYOR

"Onyekuru'nun devre arasında Galatasaray'a transfer olacağını biliyorum. Galatasaray'da Belhanda'nın da devre arasında takımdan ayrılacağını düşünüyorum. Belhanda keşke daha önce ayrılsaydı, takıma maddi anlamda daha fazla katkı sağlayabilirdi."


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belhanda cenk ergün Onyekuru Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
peki dana lar ndiayeyi neden trabzonspor alıyorda siz almıyorsunuz ? seriden de iyi leminadanda.alınsana adamı..orta sahada hırslı ruhu olan çalışkan top çalan basan ileri çıkan bir adamımız olurdu..
çok şükür
HABERE BAK ONYEKURU GİDİYOR BELHANDA GELİYOR DEMİŞSİNİZ AHAHA KOMİK
HABERİ İYİ OKU. ONYEKURU GELİYOR BELHANDA GİDİYOR YAZMIŞLAR.
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