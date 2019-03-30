Cenk Ergün: Gomis'in içinde Türkiye'ye dönme arzusu var

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Mali ve İdari Genel Kurul'da başkan Mustafa Cengiz'in idari açıdan ibra edilmemesiyle çalkantılı günler geçiriyor.

Cenk Ergün'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sarı-kırmızılılar, Cengiz yönetiminin ibra edilmemesinden dolayı tüzük gereği 30 gün içerisinde seçime gidecek.

Bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda tüm yük teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibine kalmış durumda.

3Yaşadığı aksiliklere rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom'da sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e satılan Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in takıma geri döneceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün'den açıklama geldi.

Ergün ayrıca Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Caleb Ekuban hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Süper Lig'de son 8 hafta, Galatasaray ve Başakşehir'in şansı şu anda eşit. Galatasaray'ın son 8 haftada neler yapacağını biliyorum."

"Son 8 haftada puan farkı 6 olsa da şartlar eşit. Ülke futbolunda revizyon olmalı. Kulüpler 2 ya 3 yılda bir seçim süreci yaşıyorlar. Kulüplerimiz olağan değil ama olağanüstü kongreler yapıyor."

"Ben şahsen ülke futbolundaki kulüplerimizin yapılandırılmasının sağlam bir şekilde olmasını istiyorum."

"Sportif direktör bir tanım. Biz buna şube başkanı vs. diyebiliriz."

"Avrupa'daki tanımıyla eski bir spor adamıdır. Ülke futbolundaki sportif direktörlük kavramının tam anlamıyla oturmamasının nedeni yapılanma problemimiz."

"Sportif direktörler futbolun içinde olan bireyler olmalı. Cengiz geçen sezon ve bu sezon başında gösterdiği performanstan dolayı Roma'nın göz bebeği konumunda."

Cengiz hakkında İtalya'da inanılan şu; sezon sonunda Roma'dan ayrılacak. Benim fikrim Monchi, Cengiz'i isteyebilir fakat Cengiz Sevilla seviyesinin üstünde bir takıma gidebilir."

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"Merih, İtalya'ya uyum sağladı. İtalya Ligi'nin defans anlayışı çok farklı Merih de bu sistem içinde sırıtmadı. A Milli Takımımızın Moldova maçını birçok ülkeden scout ekibi takip etti. Birçok arkadaşım beni aradı ve genç oyuncularla ilgili bilgi aldı."

"Milli takımımız başarılı olabilir bunun da en önemli sebebi; kadromuzdaki futbolcuların kendi takımlarından oynaması. Eskişehirli futbolseverleri tebrik ediyorum. Milli maçta muhteşem atmosfer vardı.

"Benim Galatasaray'da bulunduğum zaman içerisinde Ekuban'la ya da menajeriyle bir görüşmemiz olmadı."

"Gomis'le sık sık görüşüyorum. Gomis, İstanbul'u çok seviyor. Gomis'in içinde mutlaka bir gün Türkiye dönme arzusu var."