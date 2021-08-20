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Cenk Renda: Başarıya ulaşacağımıza inanıyorum

20.08.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Cenk Renda, hem Türkiye ligi hem de Euroleague’de başarıya ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Cenk Renda: Başarıya ulaşacağımıza inanıyorum

ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu fikstür kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı.

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Cenk Renda yeni sezon ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sezonun sağlıklı ve sakatlıksız geçmesini dileyerek sözlerine başlayan Cenk Renda, "Zor bir sezon olacak. Şu anda fikstüre bakamadım. Bu sezon Euroleague’de double week haftaları da fazlalaştı. Biz geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu duruma alışık bir yapıya sahibiz. Buradan da başarıyla sıyrılıp günün sonunda hem Türkiye liginde hem de Euroleague’de başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"HOCAMIZ VE OYUNCULARIMIZLA KALİTELİ BİR KADROYUZ"

Renda, sarı-lacivertli takımın yeni transferleriyle birlikte sezon sonunda başarıya ulaşacağına inandığının altını çizerek, "Geçen sene sezona iyi başlamamıştık ama sezonun sonunu çok iyi getirdik. Özellikle Euroleague’de. Pandemi bizi sezon sonu vurdu. Şanssız bir şekilde oyuncularımız koronavirüs olunca biz de CSKA’ya elenmekten kurtulamadık. Tam kadro olsaydık biz her sene olduğu gibi geçtiğimiz sezon da final-four yapardık. Bu sezon yeni hocamıza öncelikle asistanlarına ve bize katılan oyunculara hoş geldin diyorum. Hocamız ve oyuncularımızla kaliteli bir kadroyuz. Bu sezon her zaman olduğu gibi özlenen Fenerbahçe’yi hocamızın önderliğinde sahaya yüreklerini koyup başarıya ulaştıracaklarına canı gönülden inanıyorum. Aldığımız oyuncular ortada hepsi Euroleague seviyesinde ve Euroleague tecrübesi olan oyuncular. Onlar oynadıkları takımlarda başarılıydılar şimdi bu başarılarını Fenerbahçe’de sürdürecekler" cümlelerine yer verdi.

"TARAFTAR TAKIM EL ELE BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ"

Taraftarın içinden gelen bir kişi olduğunu ifade eden Cenk Renda, salonlara yüzde 50 taraftar alınması kararına çok sevindiğini belirterek, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Taraftarı çok özledik. Taraftarı çok iyi anlıyorum onlar da çok özlediler. Özellikle Fenerbahçe Beko’da yıllardır bu başarılara 6. adamımızla ulaştık. O yüzden bu yüzde 50 bir an evvel illetin sonuna gelir yüzde 100 olur ve arenayı sarı-lacivert yaparız. Ben çok sevindim. Bir an evvel lig başlasın da kavuşalım. Onlar da bizi özledi. Hep birlikte taraftar takım el ele başarıya ulaşacağız."

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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