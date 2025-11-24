SPOR

Cenk Tosun'a bir darbe daha! Tüm Fenerbahçeliler bu haberi bekliyordu

Fenerbahçe, UEFA kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti. Sarı-lacivertliler, Avrupa mücadelesi öncesi kadro dışı bırakılan Cenk Tosun’u listeden çıkarırken, yerine Levent Mercan’ı dahil etti.

Emre Şen
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda güncellemeye gitti. Sarı-lacivertliler, kadro dışı bırakılan Cenk Tosun’u listeden çıkararak yerine genç oyuncu Levent Mercan’ı dahil etti.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Teknik direktör Tedesco'nun kararıyla kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un gözden çıkarılması sonrası bu karar verildi.

LEVENT MERCAN AVRUPA İÇİN HAZIR

24 yaşındaki sol bek Levent Mercan, teknik heyetin kararıyla Avrupa listesine eklendi. Genç oyuncu, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Ferencváros karşılaşmasında görev alabilecek.

