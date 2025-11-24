Cenk Tosun'a bir darbe daha! Tüm Fenerbahçeliler bu haberi bekliyordu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda güncellemeye gitti. Sarı-lacivertliler, kadro dışı bırakılan Cenk Tosun’u listeden çıkararak yerine genç oyuncu Levent Mercan’ı dahil etti.
Teknik direktör Tedesco'nun kararıyla kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un gözden çıkarılması sonrası bu karar verildi.
24 yaşındaki sol bek Levent Mercan, teknik heyetin kararıyla Avrupa listesine eklendi. Genç oyuncu, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Ferencváros karşılaşmasında görev alabilecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum