Cenk Tosun'a talip olan takım 9 milyon dolar önerdi! Takımın ismini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi...

Amerika Major Ligi ekibi Chicago Fire, Cenk Tosun için Beşiktaş ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlı formayla Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından performansını arttıran yıldız oyuncuya Amerika Ligi'nden talip çıkması taraftarları şaşırttı.

TEKLİF 9 MİLYON DOLAR

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Cenk Tosun'a Amerika ekibi 3 yıl için 9 milyon dolar önerdi. Cenk Tosun kendisine yapılan bu teklife henüz cevap vermedi. İlk tercihi Beşiktaş'ta kalmak olan yıldız futbolcu siyah-beyazlı takımdan sözleşme bekliyor.

BEŞİKTAŞ HENÜZ SÖZLEŞME ÖNERMEDİ

Şenol Güneş'in takımda kalmasını istediği oyuncuların başında gelen Cenk Tosun'a siyah-beyazlı yönetim henüz sözleşme önermedi. Şu an için istediği takıma imza atma özgürlüğünde olan Cenk Tosun, Chicago Fire'ın teklifine cevap vermedi ve Beşiktaş'ı beklemeye geçti. Beşiktaş'ın sözleşme önermemesi durumunda bu teklifi kabul edip flaş bir ayrılığa imza atacak.

