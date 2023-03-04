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Cenk Tosun'a talip olan takım 9 milyon dolar önerdi! Takımın ismini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi...

04.03.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından performansını yükselten Cenk Tosun, gol sayısını 9'a yükseltmişti. İngiltere Premier Lig'de forma giymesinden dolayı Avrupa başta olmak üzere birçok yerde tanınan Cenk Tosun'a sürpriz bir talip çıktı. MLS ekibi Chicago Fire, Cenk Tosun'a 3 yıllık mukavele önerdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cenk Tosun bu teklifi kabul ederse bedava bir şekilde takımdan ayrılacak.

Cenk Tosun'a talip olan takım 9 milyon dolar önerdi! Takımın ismini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi...
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Amerika Major Ligi ekibi Chicago Fire, Cenk Tosun için Beşiktaş ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlı formayla Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından performansını arttıran yıldız oyuncuya Amerika Ligi'nden talip çıkması taraftarları şaşırttı.

TEKLİF 9 MİLYON DOLAR

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Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Cenk Tosun'a Amerika ekibi 3 yıl için 9 milyon dolar önerdi. Cenk Tosun kendisine yapılan bu teklife henüz cevap vermedi. İlk tercihi Beşiktaş'ta kalmak olan yıldız futbolcu siyah-beyazlı takımdan sözleşme bekliyor.

BEŞİKTAŞ HENÜZ SÖZLEŞME ÖNERMEDİ

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Şenol Güneş'in takımda kalmasını istediği oyuncuların başında gelen Cenk Tosun'a siyah-beyazlı yönetim henüz sözleşme önermedi. Şu an için istediği takıma imza atma özgürlüğünde olan Cenk Tosun, Chicago Fire'ın teklifine cevap vermedi ve Beşiktaş'ı beklemeye geçti. Beşiktaş'ın sözleşme önermemesi durumunda bu teklifi kabul edip flaş bir ayrılığa imza atacak.

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Cenk Tosun beşiktaş cenk ligi

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