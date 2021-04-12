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Cenk Tosun ameliyat oluyor! İşte geri dönüş tarihi

12.04.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BB Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun ameliyat oluyor. Milli futbolcunun tedavisi yaklaşık 6 ay sürecek.

Cenk Tosun ameliyat oluyor! İşte geri dönüş tarihi

Karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanan Cenk’in ilk kontrollerinde sağ diz kapağının yerinden çıktığı anlaşıldı. Stadyumdan ambulans ile ayrılan Cenk, takımla birlikte İstanbul’a döndü.

Geceyi hastanade geçiren Cenk Tosun, bugün ameliyat olacak. 29 yaşındaki futbolcunun ameliyat sonrası tedavisi yaklaşık 6 ay sürecek.

Milli futbolcu sakatlığı nedeniyle EURO 2020'de de forma giyemeyecek. Ocak ayında Everton'dan sezon sonuna kadar kiralanan Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla 4 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı.


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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