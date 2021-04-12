Cenk Tosun ameliyat oluyor! İşte geri dönüş tarihi

Karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanan Cenk’in ilk kontrollerinde sağ diz kapağının yerinden çıktığı anlaşıldı. Stadyumdan ambulans ile ayrılan Cenk, takımla birlikte İstanbul’a döndü.
Geceyi hastanade geçiren Cenk Tosun, bugün ameliyat olacak. 29 yaşındaki futbolcunun ameliyat sonrası tedavisi yaklaşık 6 ay sürecek.
Milli futbolcu sakatlığı nedeniyle EURO 2020'de de forma giyemeyecek. Ocak ayında Everton'dan sezon sonuna kadar kiralanan Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla 4 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum