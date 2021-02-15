Cenk Tosun, Beşiktaş’a dubleyle döndü

Beşiktaş’ın ara transferde Everton’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı eski yıldızı Cenk Tosun, Süper Lig’e dubleyle döndü. Gençlerbirliği deplasmanında 62. dakikada Vincent Aboubakar’ın yerine dahil olan ve oyuna girer girmez pozisyon bulan yıldız futbolcu, dakikalar 89’u gösterdiğinde golle buluştu.

Dorukhan’ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan ‘Tosun Paşa’, net bir vuruş yaparak kalecinin solundan topu filelerle buluşturarak skoru 2-0’a getirdi. Cenk uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıktı ve dakikalar 90+4’ü gösterdiğinde Josef’in asistinde farkı 3’e çıkarırken Süper Lig’e de duble yaparak geri döndü. Süper Lig’de en son 17 Aralık 2017 tarihinde Osmanlıspor ile oynanan ve Beşiktaş’ın 5-1 kazandığı maçta fileleri havalandıran Cenk Tosun, tam 1156 gün aradan sonra Süper Lig’de gol sevinci yaşamış oldu.

