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Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.10.2018 16:19 | Son Güncelleme

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a yeşil ışık... Everton forması giyen Cenk Tosun'un Beşiktaş'ın kendisini istediği yönünde çıkan haberler hakkında konuştu. Milli futbolcunun "Eğer Beşiktaş beni isterse, seve seve gelirim. Beşiktaş benim yuvam" dediği öne sürüldü.

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

Cenk Tosun, İngiliz basınında çıkan "Beşiktaş Ocak'ta Cenk'i kiralayacak" haberlerine cevap verdi.

Milli futbolcunun yakın çevresine "Bu haberleri ben de okudum. Şu anda Everton'da kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Bu sezona iyi bir başlangıç yapmadım. Ancak gelecek haftalarda daha iyi olacağımı düşünüyorum. Eğer Beşiktaş beni isterse ben seve seve gelirim. Beşiktaş benim yuvam. Ancak ortada resmi bir teklif olmadan konuşmak doğru değil. Her şey yakında netleşir" dediği gelen bilgiler arasında...

GELİŞMELER YAKINDAN İZLENECEK
Beşiktaş yönetiminin Cenk Tosun'un durumunu dikkatle takip ettiği ve gelişmelere göre milli futbolcu için Ocak ayında harekete geçilebileceği öğrenildi.

Başkan Fikret Orman'ın yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde, "Cenk bizim çocuğumuz. Eğer Everton'da mutlu değilse ve biz de anlaşma sağlarsak bu iş olur" yorumunu yaptığı ortaya çıktı. (Takvim)

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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun Beşiktaş everton

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