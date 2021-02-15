Cenk Tosun: Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol birden atan Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından konuştu.

Şampiyonluk için geri döndüğünü kaydeden Cenk, "Asla veda etmedim, Instagram'da da yazmıştım. Yuvama döndüm. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. Arkadaşlarıma destek olmaya geldim. Bana da iyi geldi, uzun süreden sonra takımıma golle katkı verdim. Rakiplerin kazandığı haftada kazanmamız şarttı. İyi oynadık, takım arkadaşlarımı da kutluyorum." dedi.

Her şeyini vereceğine söz veren golcü oyuncu, "Şampiyonluk yarışında katkı sağlamaya geldim. İnşallah günün sonunda bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada her şeyimi vereceğime söz veriyorum. Golleri çocuklarıma ve aileme armağan ediyorum. Maçı izlemişler, çok mutlu olmuşlar. Ben her zaman armayı öperdim, taraftarlarla sevincimi böyle paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Atiba Hutchinson için de konuşan milli yıldız, "Atiba'ya inanılmaz saygı duyuyorum. Her geçen gün daha fazla koşuyor. Allah onun yaşında bize de böyle fit olmayı ve maç oynamayı nasip etsin." diye konuştu.

