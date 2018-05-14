Cenk Tosun çıktı, taraftar çıldırdı!

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in son haftasında oynadığı maçta West Ham United'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaş'ın eski golcüsü, 61. dakikada takımı 1-0 gerideyken oyunda çıkarak yerini Theo Walcott'a bıraktı. Deplasman tribününde yer alan az sayıdaki Everton taraftarı ise bu değişikliğin ardından menajer Sam Allardyce'a büyük tepki gösterdi. Oyuncu değişikliğini ıslıklayan taraftarlar, "Sam Allardyce, defol!" tezahüratlarında bulundu. (FANATİK)

