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Aziz Yıldırım'ın söz verdiği isim Çin ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'de ocak ayında altyapının başına geçmesi beklenen Belçikalı futbol adamı Chris van Puyvelde sürpriz bir karara imza attı. Tecrübeli ismin Çin Futbol Federasyonu ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Aziz Yıldırım'ın söz verdiği isim Çin ile anlaşma sağladı!
Emre Şen

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün 2 Ağustos'ta gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda altyapı organizasyonunun başına getirilecek ismi resmen duyurmuştu. Yıldırım, Belçika futbolunun yetiştirdiği Romelu Lukaku ve Eden Hazard gibi dünya yıldızlarının gelişiminde büyük pay sahibi olan Chris van Puyvelde ile ocak ayı için anlaşıldığını kulüp üyeleriyle paylaşmıştı.

ÇİN FUTBOL FEDERASYONU İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Aziz Yıldırım ın söz verdiği isim Çin ile anlaşma sağladı! 1

Ocak ayında sarı-lacivertli kulübe katılarak altyapı çalışmalarının idaresini üstlenmesi beklenen Belçikalı futbol adamından beklenmedik bir hamle geldi. Van Puyvelde'nin Çin Futbol Federasyonu ile 3 yıllık resmi anlaşmaya vardığı aktarıldı. Bu gelişmeyle birlikte tecrübeli futbol adamının Fenerbahçe'deki yeni altyapı projesinde yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

"BELÇİKA MİLLİ TAKIMINI YARATAN ADAM"

Aziz Yıldırım ın söz verdiği isim Çin ile anlaşma sağladı! 2

Başkan Aziz Yıldırım, daha önce yaptığı açıklamada Belçikalı teknik adamın yetkinliğine vurgu yaparak, "Ocak ayında bir adam gelecek adı Chris, Belçikalı. Altyapıların başına gelecek. 3-5 sene sonra da oyuncu vereceğini vadediyor. Gitmeden 2018'de de getirmiştim onu. 2 gün kulüpte 25-30 kişiye anlattı ne olması gerektiğini. Bu adam Belçika Milli Takımı'nı yaratan adam" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Aziz Yıldırım fenerbahçe
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