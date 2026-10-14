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Aston Villa'yı Fenerbahçe maçı öncesi korku sardı! Biletleri iptal ettiler

UEFA Avrupa Kupaları müsabakası öncesinde İngiliz temsilcisi Aston Villa, Fenerbahçeli taraftarların Türk kökenli olmalarını gerekçe göstererek deplasman tribününe yakın ev sahibi bloklarından aldıkları biletleri iptal etti.

Aston Villa'yı Fenerbahçe maçı öncesi korku sardı! Biletleri iptal ettiler
Emre Şen

İngiltere'de oynanacak kritik karşılaşma öncesinde ev sahibi Aston Villa Kulübü, ev sahibi tribünlerinden bilet satın alan Türk ve Fenerbahçeli taraftarlara yönelik skandal bir karara imza attı. Bilet güvenlik kontrolleri kapsamında yapılan incelemelerde, Türk asıllı olduğu tespit edilen futbolseverlerin biletlerinin iptal edildiği bildirildi.

İNGİLİZ PASAPORTU OLAN TARAFTARLARA DAHİ UYGULANDI

Alınan kararın detaylarında, İngiltere vatandaşı olan ve İngiliz pasaportu taşıyan Türk taraftarların dahi bu uygulamadan muaf tutulmadığı görüldü. Deplasman tribününe yakın bloklardan satın alınan biletleri sistem üzerinden tek tek tespit eden Aston Villa yönetimi, bu biletleri iptal ederek güvenlik gerekçesiyle ev sahibi taraftarlar için kısıtlama getirdi.

TARAFTARLARDAN VE KAMUOYUNDAN KARARA TEPKİ

Aston Villa'nın aldığı bu ayrımcı karar sosyal medyada ve spor kamuoyunda geniş çaplı tepkilere yol açtı. İptal işlemlerinin ardından bilet sahibi taraftarlara alternatif çözümler veya ücret iadesi süreçleriyle ilgili bilgilendirmeler yapılırken, Türk futbolseverler kararın hakkaniyete ve UEFA'nın kapsayıcılık ilkelerine aykırı olduğunu belirterek kulübe tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa fenerbahçe
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