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Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a derbi desteği

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.02.2019 20:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, derbi öncesinde sosyal medyadan Beşiktaş'a destek verdi. Tosun 'Saldır Beşiktaşk' ifadesini kullandı.

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a derbi desteği

Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezon rekor bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan milli yıldız Cenk Tosun, her büyük maç öncesinde olduğu gibi Fenerbahçe derbisi öncesinde de Beşiktaş'a destek verdi.

Ekim ayında doğan oğlu Arden Cenk'in Beşiktaş formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Cenk Tosun, 'Saldır Beşiktaşk' ifadesini kullanarak eski takımına destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş cenk tosun Arden Tosun

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