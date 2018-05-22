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Cenk Tosun'dan Cedi Osman'a mesaj!

BASKETBOL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:55 | Son Güncelleme

Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Everton'da sürdüren Cenk Tosun, NBA'de top koşturan yıldızlarımızdan Cedi Osman'a mesaj yolladı.

Devre arasında Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, kariyerini NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta sürdüren milli futbolcu Cedi Osman'a mesaj yolladı.

Basketbol oynadığı bir video paylaşan Cenk, Cedi'yi de etiketleyerek Bana sorarsan ışık var, sen ne diyorsun?" ifadelerini kullandı. Milli futbolcunun bu paylaşımı yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede binin üzerinde beğeni aldı.

CEDİ'NİN CEVABI GECİKMEDİ!

Cedi Osman'ın Cenk Tosun'a cevabı da gecikmedi. Başarılı basketbolcu, Cenk Tosun'un paylaşımını alıntılayarak "Abi ışık ne demek çok daha fazlası var. Temmuz’da benim akademiye beklerim bu yeteneği gençlerle paylaşman gerekir..." ifadelerini kullandı.

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cenk tosun cedi osman

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