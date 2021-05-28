SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Cenk Tosun'dan flaş imza!

Cenk Tosun'dan flaş imza!

28.05.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cenk Tosun profesyonel kariyerinin en önemli imzalarından birini attı. Yıldız santrfor, Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in aralarında yer aldığı birçok yıldızın menajerlik şirketi olan Family&Football ile anlaştı.

Cenk Tosun'dan flaş imza!

Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdiği yarım sezonda şampiyonluk zaferi yaşamayı başaran Cenk Tosun, kariyeriyle ilgili önemli bir adım attı. Cenk Tosun, aralarında Mesut Özil gibi yıldızların da yer aldığı birçok deneyimli oyuncunun menajerlik yetkisine sahip olan Family&Football& firması ile sözleşme imzaladı.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Cenk'in kariyerinin devamındaki transferlerinde daha sağlıklı adımlar atabilmek için Family&Football şirketi ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR

Geride kalan sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Cenk'in, İngiliz ekibi Everton ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Cenk'in önümüzdeki sezon sonunda bonservisini eline alıp, ciddi taliplerinin tekliflerini değerlendirmesi bekleniyor.

EURO 2020'YE GİDEMEDİ

Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takımımız'ın Euro2020 macerasında yer alamayacak olan Cenk'in, yeni sezon başlangıcına kadar tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bittiİmam ile cemaatin namaz tartışması karakolda bitti
Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya tazminat ödeyecekBeşiktaş, Abdullah Avcı'ya tazminat ödeyecek
Adil Rami'nin gözyaşlarıAdil Rami'nin gözyaşları
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Gündemi sarsacak iddia: Çin aşısı olan hacca gidemeyecek

Gündemi sarsacak iddia: Çin aşısı olan hacca gidemeyecek

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Galatasaray'a yeni başkan adayı

Galatasaray'a yeni başkan adayı

Neymar'a cinsel saldırı suçlaması

Neymar'a cinsel saldırı suçlaması

F.Bahçe'ye Süper Lig'den transfer

F.Bahçe'ye Süper Lig'den transfer

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Valentin Rosier resmen açıkladı! Fenerbahçe ve transfer...

Valentin Rosier resmen açıkladı! Fenerbahçe ve transfer...

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.