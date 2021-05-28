Cenk Tosun'dan flaş imza!

Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdiği yarım sezonda şampiyonluk zaferi yaşamayı başaran Cenk Tosun, kariyeriyle ilgili önemli bir adım attı. Cenk Tosun, aralarında Mesut Özil gibi yıldızların da yer aldığı birçok deneyimli oyuncunun menajerlik yetkisine sahip olan Family&Football& firması ile sözleşme imzaladı.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Cenk'in kariyerinin devamındaki transferlerinde daha sağlıklı adımlar atabilmek için Family&Football şirketi ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR

Geride kalan sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Cenk'in, İngiliz ekibi Everton ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Cenk'in önümüzdeki sezon sonunda bonservisini eline alıp, ciddi taliplerinin tekliflerini değerlendirmesi bekleniyor.

EURO 2020'YE GİDEMEDİ

Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle A Milli Futbol Takımımız'ın Euro2020 macerasında yer alamayacak olan Cenk'in, yeni sezon başlangıcına kadar tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.



