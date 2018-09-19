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Cenk Tosun'dan olay itiraf: 3 gün evden çıkmıyorum

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

Everton formasıyla bu sezon henüz gol kaydedemeyen Cenk Tosun, İngiliz basınına verdiği geniş röportajda detaylı açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun'dan olay itiraf: 3 gün evden çıkmıyorum

Cenk Tosun Everton teknik direktörü Marco Silva ile arasındaki ilişkiyi “Onunla futbolumuz 180 derece değişti, taktik tahtasında nasıl hareket edeceğimi bana detaylıca anlatıyor, daha sıkı çalışmam gerektiğini, hatlar arasında topla buluşmam gerektiğini boşluklar yaratmamı istiyor” dedi

“İngilizce’den sonra Scouse öğreniyorum”

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, İngiliz Daily Mail gazetesine bir röportaj verdi. İngiltere’ye artık alıştığını ve buradaki hayata uyum sağladığını söyleyen yıldız futbolcu “İlk olarak İngilizce bilmem gerekiyordu. Zaten Almanya’da gittiğim okulda aldığım eğitimden bu dili biliyordum. Ancak tabii Liverpool bölgesinde konuşulan İngilizce biraz farklı. Scouse denen ve kendine has bir şivesi olan bu dili öğrenmem gerekiyor şimdi. Masör ve malzemeci ağabeylerimiz şimdi bana bu aksanı da öğretiyorlar” dedi.

“Kafam rahat, sahada rahatım”

Bu isimlerle son derece iyi anlaştığını da dile getiren Cenk “Çok da eğlenceli insanlar kendileri… Birlikte iyi vakit geçiriyoruz. Tabii arada kötü kelimeler de öğretiyorlar bana ama olsun arıtk. Uzun yıllardır buradaymışım gibi hissetmemi sağlıyorlar. Eşim Ece şu an burada, Ekim’de bir çocuk bekliyoruz. Birlikte buraya uyum sağladık. Evde rahatınız yerindeyse o zaman sahada kafanız da rahat oluyor. Dolayısıyla ben de kendimi şimdi çok daha iyi hissediyorum” diye konuştu.

“Bazen beni ofisine çağırıyor”

27 yaşındaki oyuncu yeni teknik direktör Marco Silva ile aralarındaki ilişkiyi şu sözlerle anlattı: “Genç bir teknik adamla çalışmak güzel bir şey. Kendisi kupalar kazanmak isteyen hırslı bir insan. Bana sürekli yeni şeyler öğretiyor. Sahada durdurup uyarılarda bulunuyor ve beni ofisine çağırıyor. Daha sıkı çalışmam gerektiğini, hatlar arasında topla buluşmam gerektiğini Walcott ve Sigurdsson için boşluklar yaratmamı istiyor. Taktik tahtasının başında kalemiyle benim nasıl hareket edeceğimi anlatıyor.”

“180 derece dönüş yaşadık”

Teknik adam değişikliğinin takımın oyun sistemini de değiştirdiğini aktaran Cenk “Öncelikle Sam Allerdyce’a teşekkür etmem gerekir. Beni buraya kendisi getirdi. Allerdyce’ın stili daha çok kontratak futboluydu, bekle ve kazan taktiği uygulanıyordu. Şimdi ise daha ofansif oynuyoruz. 180 derece dönüş yaşadık. Daha güven gerektiren bir oyun bu” ifadelerini kullandı.

“Benim yüzümdense 3 gün evden çıkmam”

Cenk Tosun “Everton taraftarı savaşan futbolcuyu ve sahada takım için her şeyini veren futbolcuyu seviyorlar. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Yenildiğimiz veya berabere kaldığımız maçların gecesinde gözüme uyku girmiyor. Eğer benim kaçırdığım golden dolayı yenildiysek eve döndüğümde sürekli aklımda bu oluyor. O zaman üç gün evden çıkmıyorum. Normalde şehir merkezinde taraftarlarla olmayı seviyoum. Üzerinde Everton formalı insanlar görmek beni gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

(MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig everton cenk tosun

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HIYARAĞASI BAYA BAYA İNGULUZ OLMUŞ BE YA....
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