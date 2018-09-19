Cenk Tosun'dan olay itiraf: 3 gün evden çıkmıyorum

Cenk Tosun Everton teknik direktörü Marco Silva ile arasındaki ilişkiyi “Onunla futbolumuz 180 derece değişti, taktik tahtasında nasıl hareket edeceğimi bana detaylıca anlatıyor, daha sıkı çalışmam gerektiğini, hatlar arasında topla buluşmam gerektiğini boşluklar yaratmamı istiyor” dedi

“İngilizce’den sonra Scouse öğreniyorum”

Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, İngiliz Daily Mail gazetesine bir röportaj verdi. İngiltere’ye artık alıştığını ve buradaki hayata uyum sağladığını söyleyen yıldız futbolcu “İlk olarak İngilizce bilmem gerekiyordu. Zaten Almanya’da gittiğim okulda aldığım eğitimden bu dili biliyordum. Ancak tabii Liverpool bölgesinde konuşulan İngilizce biraz farklı. Scouse denen ve kendine has bir şivesi olan bu dili öğrenmem gerekiyor şimdi. Masör ve malzemeci ağabeylerimiz şimdi bana bu aksanı da öğretiyorlar” dedi.

“Kafam rahat, sahada rahatım”

Bu isimlerle son derece iyi anlaştığını da dile getiren Cenk “Çok da eğlenceli insanlar kendileri… Birlikte iyi vakit geçiriyoruz. Tabii arada kötü kelimeler de öğretiyorlar bana ama olsun arıtk. Uzun yıllardır buradaymışım gibi hissetmemi sağlıyorlar. Eşim Ece şu an burada, Ekim’de bir çocuk bekliyoruz. Birlikte buraya uyum sağladık. Evde rahatınız yerindeyse o zaman sahada kafanız da rahat oluyor. Dolayısıyla ben de kendimi şimdi çok daha iyi hissediyorum” diye konuştu.