Cenk Tosun, Everton'a geri döndü

İngiliz basınında yer alan habere göre; Crystal Palace'ın yaptığı idmanda dizinden sakatlanan ve sezonu kapatan Cenk, Everton'a geri döndü.
Milli futbolcunun durumunun Everton'da değerlendirileceği ifade edildi. Everton'ın devre arasında Palace'a kiraladığı Cenk, 5 maçta 1 gol kaydetmişti.
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