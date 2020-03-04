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Cenk Tosun, Everton'a geri döndü

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.03.2020 20:01 | Son Güncelleme

Crystal Palace'ta forma giyen ve ciddi bir sakatlık geçiren Cenk Tosun, rehabilitasyon süreci için Everton'a geri döndü.

Cenk Tosun, Everton'a geri döndü

İngiliz basınında yer alan habere göre; Crystal Palace'ın yaptığı idmanda dizinden sakatlanan ve sezonu kapatan Cenk, Everton'a geri döndü.

Milli futbolcunun durumunun Everton'da değerlendirileceği ifade edildi. Everton'ın devre arasında Palace'a kiraladığı Cenk, 5 maçta 1 gol kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun everton crystal palace

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