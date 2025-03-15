Cenk Tosun gidiyor yerine o geliyor! Fenerbahçe'ye 22'lik golcü

Sarı-lacivertli ekip, bonservisi Hoffenheim'da bulunan Kosovalı forvet Fisnik Asllani'yi yakından takip ediyor.

KOSOVALI İÇİN KAPIŞIYORLAR

Transfermarkt'ın haberine göre, Fenerbahçe, bonservisi Hoffenheim'da bulunan ve kiralık olarak SV Elversberg'de forma giyen Kosovalı forvet oyuncusu Fisnik Asllani'yle ilgileniyor. 22 yaşındaki golcüyle Fenerbahçe'nin yanı sıra Fransa'dan Lille, Belçika'dan Anderlecht ve Portekiz'den Sporting'in de ilgilendiği belirtilirken bu takımların genç oyuncuyu sezon sonuna dek yakından takibi sürdüreceği kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Hoffenheim'dan kiralık olarak Bundesliga 2 takımı SV Elversberg'e kiralanan Fisnik Asllani, 24 lig maçında 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 3 milyon Euro olarak tahmin edilen 1,91'lik genç golcünün Hoffenheim'la Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.