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Cenk Tosun gidiyor yerine o geliyor! Fenerbahçe'ye 22'lik golcü

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.03.2025 15:54
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cenk Tosun'la yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde forvet hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Cenk Tosun gidiyor yerine o geliyor! Fenerbahçe'ye 22'lik golcü

Sarı-lacivertli ekip, bonservisi Hoffenheim'da bulunan Kosovalı forvet Fisnik Asllani'yi yakından takip ediyor.

KOSOVALI İÇİN KAPIŞIYORLAR

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Transfermarkt'ın haberine göre, Fenerbahçe, bonservisi Hoffenheim'da bulunan ve kiralık olarak SV Elversberg'de forma giyen Kosovalı forvet oyuncusu Fisnik Asllani'yle ilgileniyor. 22 yaşındaki golcüyle Fenerbahçe'nin yanı sıra Fransa'dan Lille, Belçika'dan Anderlecht ve Portekiz'den Sporting'in de ilgilendiği belirtilirken bu takımların genç oyuncuyu sezon sonuna dek yakından takibi sürdüreceği kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

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Sezon başında Hoffenheim'dan kiralık olarak Bundesliga 2 takımı SV Elversberg'e kiralanan Fisnik Asllani, 24 lig maçında 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 3 milyon Euro olarak tahmin edilen 1,91'lik genç golcünün Hoffenheim'la Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe
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