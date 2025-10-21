SPOR

Cenk Tosun ile beraber kadro dışı bırakılmıştı, İrfan Can Kahveci gemileri yaktı! Yönetim ile görüştü ve...

Fenerbahçe’de Samsunspor deplasmanında yaşanan olayların ardından İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı. İrfan Can, yönetimle görüşüp affını isteyecek. Teknik direktör Tedesco, iki oyuncunun da kendisine saygısızlık yapmadığını belirtti. Tüm bunlar yaşanırken İrfan Can Kahveci'den de hiç beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe’de Samsunspor deplasmanında yaşanan olayların ardından alınan şok bir kararla takımın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı.

TEDESCO: SAYGISIZLIK YAPMADILAR

Cenk Tosun ile beraber kadro dışı bırakılmıştı, İrfan Can Kahveci gemileri yaktı! Yönetim ile görüştü ve... 1

Sabah'ın haberine göre, İrfan Can Kahveci yönetimle görüşerek affını talep etmeyi planlıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ise iki futbolcunun kendisine herhangi bir saygısızlık yapmadığını ifade etmişti.

AYRILMAK İSTEMESİ GÜNDEMDE

Cenk Tosun ile beraber kadro dışı bırakılmıştı, İrfan Can Kahveci gemileri yaktı! Yönetim ile görüştü ve... 2

2026 Dünya Kupası’nda kadroda olmayı hedefleyen İrfan Can, kadro dışı kalmaya devam etmesi durumunda, düzenli forma giyebileceği başka bir takıma transfer talebinde bulunabileceği belirtiliyor.

YÖNETİM TOPLANIYOR

Cenk Tosun ile beraber kadro dışı bırakılmıştı, İrfan Can Kahveci gemileri yaktı! Yönetim ile görüştü ve... 3

Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco ile bir görüşme gerçekleştirerek İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un durumunu tekrar değerlendirecek.

