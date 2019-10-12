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'Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz, şüphe olmasın'

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 12.10.2019 00:42 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Cenk Tosun, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü, galibiyeti değerlendirdi.

'Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz, şüphe olmasın'

A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede yıldızlaşan isimlerden Merih Demiral, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu ve Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize mesaj yolladı.

Üzüntülü olduğu gözlenen Melih, "Toplam 17 şehidimiz varmış, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Ülkemizin durumunun farkındaydık, askerlerimizi ve milletimizi bir nebze mutlu ettiysek, ne mutlu bize. İnşallah Fransa maçından puan veya puanlarla döneceğiz. Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

CENK TOSUN: ÖLÜM KALIM MAÇI GİBİYDİ

  1. dakikada attığı golle A Milli Takımımıza, Arnavutluk karşısında galibiyeti getiren Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

"Her şey bizim elimizde." diyen Cenk Tosun, "Bizim için ölüm kalım maçı gibiydi. Çok sevinçliyiz, maç içinde de golden sonra çok sevindik ama haberlerden haberdar değildik. Soyunma odasında çok üzüldük. Sivil şehitlerimiz varmış. Hepsine Allah rahmet eylesin. Askerlerimizin her zaman yanındayız. Alınlarının akıyla bu operasyondan çıkacaklar. Çok üzgünüz. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: BİZ DEĞİLİZ, ASKERLERİMİZ ÖNEMLİ

A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimizin daha önemli olduğunu söyleyen Çağlar, "Bugün bizler önemli değiliz, askerlerimiz önemli. Bizimkiler gelip geçici. Maalesef şehit olan askerlerimiz var, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların orada ne yaptığı daha önemli bizim için. Gerisi çok önemli değil, futbol bu, yenersin, yenilirsin. Her şeyden önemlisi askerimiz bizim" ifadelerini kullandı.

DENİZ TÜRÜÇ: FUTBOLDAN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR

A Milli Takımı'nın oyuncusu Deniz Türüç, 1-0'lık Arnavutluk galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Futboldan daha önemli şeylerin olduğunu vurgulayan Türüç, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bizim için futboldan daha önemli şeyler var. Futbolla da onları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Onların gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Futbola gelirsek, son dakikada gol geldi. Bazı maçlarda istediğin performansı ortaya koyamasan bile 3 puan çok önemlidir. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Çok önemli bir 3 puandı. Hedefimize gittikçe yaklaşıyoruz henüz varmadık. Ancak Allah'ın izniyle hep beraber hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

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