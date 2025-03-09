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  4. Cenk Tosun transferinde beklenmedik gelişme! Japon ekibine imza atacakken Mourinho araya girdi

Cenk Tosun transferinde beklenmedik gelişme! Japon ekibine imza atacakken Mourinho araya girdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2025 13:13
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Fenerbahçe'den ayrılmak üzere olan Cenk Tosun hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile anlaşan Cenk Tosun'a Jose Mourinho'dan engel geldi.

Cenk Tosun transferinde beklenmedik gelişme! Japon ekibine imza atacakken Mourinho araya girdi
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı 33 yaşındaki Cenk Tosun, istediği forma şansını bulamıyordu. Dzeko ve En-Nesyri'nin önüne bir türlü geçemeyen Cenk Tosun ayrılma kararı almıştı.

JAPONYA EKİBİYLE ANLAŞMA SAĞLAMIŞTI

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Cenk Tosun'a Japon temsilcisi Urawa Red Diamonds ile her konuda anlaşma sağlamıştı.

JOSE MOURINHO İZİN VERMEDİ

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Sezon sonunda Urawa Red Diamonds'a imza atmak için sarı-lacivertlilerden izin alan Cenk Tosun'a Jose Mourinho'dan izin çıkmadı. İlerleyen dönemde kendisine ihtiyaç duyabileceğini söyleyen Jose Mourinho, Cenk Tosun'u ikna etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun fenerbahçe
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