Cenk Tosun transferinde beklenmedik gelişme! Japon ekibine imza atacakken Mourinho araya girdi

Fenerbahçe'nin sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı 33 yaşındaki Cenk Tosun, istediği forma şansını bulamıyordu. Dzeko ve En-Nesyri'nin önüne bir türlü geçemeyen Cenk Tosun ayrılma kararı almıştı.

JAPONYA EKİBİYLE ANLAŞMA SAĞLAMIŞTI

Cenk Tosun'a Japon temsilcisi Urawa Red Diamonds ile her konuda anlaşma sağlamıştı.

JOSE MOURINHO İZİN VERMEDİ

Sezon sonunda Urawa Red Diamonds'a imza atmak için sarı-lacivertlilerden izin alan Cenk Tosun'a Jose Mourinho'dan izin çıkmadı. İlerleyen dönemde kendisine ihtiyaç duyabileceğini söyleyen Jose Mourinho, Cenk Tosun'u ikna etti.