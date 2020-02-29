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Cenk Tosun: Türkiye'ye dönme planım yok

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.02.2020 12:33 | Son Güncelleme

Ocak ayı transfer döneminde Everton’dan Crystal Palace’a kiralanan Cenk Tosun, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Adı sık sık eski takımı Beşiktaş’la anılan başarılı golcü, "Türkiye’ye dönme planım yok" dedi.

Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta forma giyen Cenk Tosun, S Sport'a konuştu.

Devre arasında Everton'dan, sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

"Öncelikle Beşiktaş'ta oynamak benim çocukluk hayalimdi. Premier Lig'e gelmemdeki en büyük etken Beşiktaş'tı. Sonrasında Everton'a geldim. Çok güzel günlerim geçmesine rağmen hoca değişiklikleri beni etkiledi ve Palace'ın yolunu tuttum. Burada bana verilen şansı en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım. Şu an için Türkiye'ye dönme planım yok. Avrupa'da kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Burada her anlamda kendinizi geliştiriyorsunuz."

"İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK"

"Premier Lig'deyim ve burada işimi çok severek yapıyorum. EURO 2020 finalleri olacak. EURO 2016'da oynamıştım. Futbolcu olduğunuzu böyle turnuvalarda anlıyorsunuz. Çok iyi jenerasyon yakaladık. Elemelerdeki başarılı performansımızı yakalayıp, bunun üstüne de çıkabilirsek çok iyi işler yapabileceğimize inanıyorum."


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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun crystal palace İngiltere Premier Lig

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