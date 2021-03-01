Cenk Tosun'un babasından transfer açıklaması! CSKA Moskova...

Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı milli futbolcu Cenk Tosun'un menajerliğini yapan babası Şenol Tosun, golcü oyuncuyla ilgili olarak flaş açıklamalar yaptı.

"CSKA MOSKOVA'DAN TEKLİF ALDIK"

Devre arası yaşadıklarını anlatan Şenol Tosun "CSKA Moskova'dan devre arasında teklif aldığımız sır değil. Ancak Tosun aile olarak Beşiktaş'a kiralık olarak dönme kararı aldık. Beşiktaş'ta 5 aylık süre geçirmenin, CSKA'ya kiralık gitmekten daha iyi olacağını düşündük." dedi.

NEDEN BEŞİKTAŞ'I SEÇTİ?

Açıklamalarına devam eden Şenol Tosun "Aslında moskova kulübünün şartları oldukça iyiydi, sorun yoktu. Ama Cenk, Beşiktaş'ı iyi tanıyor ve İstanbul'u seviyor. CSKA'ya gitseydi, bir adaptasyon dönemi olacaktı ama Beşiktaş için böyle bir ihtimal yoktu" diye konuştu.

"EŞİ VE BİZ DE İSTEDİK"

Ayrıca Şenol Tosun "Eşi de İstanbul'da olmak istedi. İstanbul'u sevdiği için dönmek istedi. Genel olarak hepimiz, İstanbul'da birkaç ay geçirmenin en iyi çözüm olacağını düşündük ve Beşiktaş'a imza attık." ifadelerini kullandı.

"CSKA İLE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Cenk Tosun'un yaz aylarında Rusya'ya transfer olabileceğini söyleyen Şenol Tosun "Yaz aylarında CSKA Moskova ile 2-3 yıllık sözleşme karşılığında bir transfer görüşmesi yapabiliriz. Böyle bir şey neden olmasın? Birkaç ay içinde neler olacağını kimse bilemez." dedi.

(SPORX)