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Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın ardından serbest kalan Cenk Tosun'un yeni adresi netleşti. Tecrübeli golcü, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.

Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu!
Burak Kavuncu
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Geleceği merak konusu olan Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa formasıyla tamamlayan deneyimli forvetin, kariyerine Trendyol 1. Lig'de devam edeceği öğrenildi.

KARAGÜMRÜK İLE EL SIKIŞTI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fatih Karagümrük yönetimi 35 yaşındaki golcüyle anlaşma sağladı. Resmi işlemlerin kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından transferin açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN KASIMPAŞA'YA GİTMİŞTİ

Cenk Tosun un yeni adresi belli oldu! 2

Sezona Fenerbahçe'de başlayan Cenk Tosun, sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanınca devre arasında bonservisiyle birlikte Kasımpaşa'nın yolunu tutmuştu. Sezon sonunda ise sözleşmesinin sona ermesiyle serbest oyuncu konumuna geldi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Cenk Tosun un yeni adresi belli oldu! 3

Tecrübeli santrfor, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada skor katkısı veremezken, Kasımpaşa'da görev aldığı 11 maçta 1 gol kaydetti. Yeni sezonda ise Fatih Karagümrük formasıyla yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

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transfer Fatih Karagümrük Kasımpaşa Cenk Tosun fenerbahçe
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