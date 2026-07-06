Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu!

Geleceği merak konusu olan Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa formasıyla tamamlayan deneyimli forvetin, kariyerine Trendyol 1. Lig'de devam edeceği öğrenildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fatih Karagümrük yönetimi 35 yaşındaki golcüyle anlaşma sağladı. Resmi işlemlerin kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından transferin açıklanması bekleniyor.
Sezona Fenerbahçe'de başlayan Cenk Tosun, sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanınca devre arasında bonservisiyle birlikte Kasımpaşa'nın yolunu tutmuştu. Sezon sonunda ise sözleşmesinin sona ermesiyle serbest oyuncu konumuna geldi.
Tecrübeli santrfor, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada skor katkısı veremezken, Kasımpaşa'da görev aldığı 11 maçta 1 gol kaydetti. Yeni sezonda ise Fatih Karagümrük formasıyla yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum