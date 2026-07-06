Transferde sürpriz rekabet! Galatasaray ve Hull City aynı ismin peşinde

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha için rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların Everton forması giyen Tim Iroegbunam'ı gündemine aldığı öne sürülürken, genç futbolcu için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de devrede olduğu iddia edildi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların listesindeki son isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Tim Iroegbunam oldu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yalnızca Galatasaray ilgilenmiyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de genç futbolcu için girişimlerde bulunduğu ve transfer yarışına dahil olduğu iddia edildi.
2003 doğumlu Tim Iroegbunam'ın Everton ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Yaşı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kriterlerine de uygun olan genç futbolcu, kulüpler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.
İngiliz futbolcu, 2024 yılında Aston Villa'dan yaklaşık 10,7 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olmuştu. Galatasaray'ın oyuncu için resmi adım atıp atmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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