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Transferde sürpriz rekabet! Galatasaray ve Hull City aynı ismin peşinde

Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Everton forması giyen Tim Iroegbunam'ı gündemine aldı. Genç oyuncuyla Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de ilgilendiği öne sürüldü.

Transferde sürpriz rekabet! Galatasaray ve Hull City aynı ismin peşinde
Burak Kavuncu
Tim Iroegbunam

Tim Iroegbunam

İNG İngiltere
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Everton
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Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha için rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların Everton forması giyen Tim Iroegbunam'ı gündemine aldığı öne sürülürken, genç futbolcu için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de devrede olduğu iddia edildi.

ORTA SAHAYA YENİ HEDEF

Transferde sürpriz rekabet! Galatasaray ve Hull City aynı ismin peşinde 1

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların listesindeki son isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Tim Iroegbunam oldu.

ACUN ILICALI DA DEVREDE

Transferde sürpriz rekabet! Galatasaray ve Hull City aynı ismin peşinde 2

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yalnızca Galatasaray ilgilenmiyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin de genç futbolcu için girişimlerde bulunduğu ve transfer yarışına dahil olduğu iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ SON YILINA GİRİYOR

Transferde sürpriz rekabet! Galatasaray ve Hull City aynı ismin peşinde 3

2003 doğumlu Tim Iroegbunam'ın Everton ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Yaşı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kriterlerine de uygun olan genç futbolcu, kulüpler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

ASTON VILLA'DAN GELMİŞTİ

Transferde sürpriz rekabet! Galatasaray ve Hull City aynı ismin peşinde 4

İngiliz futbolcu, 2024 yılında Aston Villa'dan yaklaşık 10,7 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olmuştu. Galatasaray'ın oyuncu için resmi adım atıp atmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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