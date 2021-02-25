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Cenk Tosun ve Montero Denizlispor maçında yok

25.02.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Cenk Tosun ve Montero Denizlispor maçında yok

Süper Lig’in 26. haftasını bay geçen Beşiktaş, 11 günlük dinlenmenin ardından yarın Denizlispor’u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ve Montero forma giyemeyecek. Ghezzal ise takıma dönüyor. Sergen Yalçın’ın ekibi hata yapmak istemiyor.

Süper Lig’de zirve yarışı veren Beşiktaş, 11 günlük dinlenmenin ardından yeniden sahaya çıkıyor. Son olarak deplasmanda Gençlerbirliği engelini 3-0’lık net skorla geçen Sergen Yalçın’ın takımı, 26. haftayı bay geçti ve yoğun maç programı öncesinde dinlenme fırsatı yakaladı.

Gençlerbirliği karşısında ilk golü bulan ve sonrasında sakatlanarak oyundan çıkan Rachid Ghezzal takıma döndü. Cenk Tosun’un ise sol dizindeki sakatlığı sürüyor. Bu futbolcunun yarın sahada olması zor. Bir diğer sakat oyuncu Montero ise saha çalışmalarına başladı ancak onun da oynama şansı yok. Oğuzhan Özyakup ve Rıdvan Yılmaz ise hazır durumda. Bu 2 oyuncu, şans verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

SON MAĞLUBİYETİ 2004'TE

Denizlispor ile oynadığı maçlarda büyük bir üstünlüğü bulunan Beşiktaş, rakibiyle karşılaştığı son 11 müsabakada sahadan galibiyetle ayrılırken, 14 maçtır da mağlup olmuyor. Beşiktaş, Denizlispor’a en son 2004 yılında deplasmanda kaybetti. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 45 karşılaşmada Beşiktaş 32 kez galip gelirken, 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Denizlispor da 4 defa kazanan taraf oldu. Beşiktaş’ın ev sahibi olduğu karşılaşmalarda ise Denizli ekibinin yalnızca 1 galibiyeti bulunuyor. 5 Mayıs 1996 yılında siyah-beyazlıları deplasmanda yenen Ege temsilcisi, bu maç dışında rakip sahada galibiyet alamadı. İstanbul’da oynanan 21 maçın 5’i beraberlikle sonuçlanırken, Beşiktaş rakibini 15 kez eli boş gönderdi.

Yarın saat 19.00’da siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Beşiktaş’ın Denizlispor karşısındaki muhtemel 11’i şu şekilde:

Ersin - Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan - Josef, Ghezzal (N’Koudou), Mensah, Atiba (Dorukhan), Larin - Aboubakar.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Francisco Montero
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