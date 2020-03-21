Cenk Tosun: Virüsü hep birlikte yeneceğiz

Yaptığı canlı yayınla açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Avrupa Şampiyonası, benim için gerçekten çok önemli. Herkesin emeği çoktur bizim milli takımda ama benim de gerçekten o turnuvada çok emeklerim var“ dedi.

Yaşadığı ağır sakatlık sonrası kiralık olarak oynadığı Crystal Palace ile yollarını ayırarak Everton'a geri dönen Cenk Tosun; sakatlığı, EURO 2020 ve koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 10 gün önce ameliyat geçiren ve tedavisini evinde devam ettiren Cenk Tosun, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, takipçileriyle sohbet etti.

"VİRÜSÜ HER BİRLİKTE YENECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından “Sizlere tavsiyelerim var, herkes evinde kalsın“ diyerek söze başlayan Milli futbolcu Cenk Tosun, "Virüsü, inşallah en yakın zamanda, hep beraber daha hızlı yenmemiz için herkes evinde kalsın. Güzel aileleriyle evde vakit geçirsin, benim yaptığım gibi. Zaten benim başka şansım yok. Sizlerle canlı yayın yapmak istedim. Hepimiz evdeyiz, iyi ki de evdeyiz. Ailelerimizle birlikte vakit geçirebiliyoruz. İnşallah en yakın zamanda bu duruma bir sonuç bulacaklar. Bu virüsü hep birlikte yeneceğiz. Ben buna tamamen inanıyorum. Dışarıda gözükmeme bakmayın, evimin bahçesindeyim. Evde vakit geçiriyorum. Biraz daha dişimizi sıkalım lütfen, boş isler için dışarı çıkmayalım, sadece ihtiyaçlarımızı karşılamak için çıkalım. Zaten tüm dünyada durum aynı. İnşallah hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğiz, buna inanıyorum. Böyle sizler ile birleşmek istedim, herkes evlerine kapandı, biraz da sıkılıyor. Ben bu aralar sizlerle daha çok görüşebilirim” ifadelerini kullandı.