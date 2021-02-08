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Cenk Tosun yeniden Nevzat Demir'de

08.02.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Cenk Tosun yeniden Nevzat Demir'de

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla başladı. Karantina süreci tamamlanan Cenk Tosun da takımla antrenmana çıktı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, koşu ve stretching çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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