Cennet'in Çocukları dizisinin başrolü Ayça Bingöl oldu

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Atike Hınçlıer'in "Yürek Çıkmazı" kitabından uyarlanacak olan Cennetin Çocukları dizisinin Masumlar Apartmanı kadar büyük ses getirmesi bekleniyor. Cennet'in Çocukları'nın kadın başrolü belli oldu.

AYÇA BİNGÖL CENNET'İN ÇOCUKLARI'NIN BAŞROLÜ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayça Bingöl, Gold Film'in TRT için çekeceği "Cennet'in Çocukları" dizisinde başrol oynayacak.

TRT'nin "Masumlar Apartmanı" kadar ses getirmesini planladığı dizi Atike Hınçlıer'in "Yürek Çıkmazı" kitabından yola çıkılarak yazıldı. Henüz yönetmeni netleşmeyen projeyi Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor. Dizide şiddet, alkolizm, kişilik bozukluğu ve pişmanlığın uçuruma sürüklediği bir adam, tırnaklarıyla yaşama tutunmaya çalışan güçlü bir kadın ve çocuklarının gerçek hikayesi anlatılacak. Dizinin oyuncu seçimi sürüyor.



