Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kimler?

2019 senesinde vizyona giren Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi nerede çekildi?

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan filminin çekimleri Kırcali, Momçilgrad ve Sofya'da yapıldı ve bazı sahneleri ise Türkiye ve Azerbaycan'da çekildi. Film 2019 senesinde vizyona girdi.

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Naim Süleymanoğlu'na Hayat Van Eck'in hayat verdiği filmde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış da rol aldı.

17 yapımı Onur Saylak'ın senaryosunu yazdığı filmi Daha'daki Gaza rolünü oynayan Hayat Van Eck, bu performansından dolayı 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü başta olmak üzere bir çok ödül kazandı.

Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstleniyor. Filmde ünlü sporcunun hayatı anlatılıyor.



