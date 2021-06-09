"Cep Herkülü" Naim Süleymanoğlu'nun ismi Edirne'de caddeye verilecek

EDİRNE (AA) - Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran "Cep Herkülü" lakaplı milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adı Edirne'de bir caddeye verilecek.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Naim Süleymanoğlu'nun olimpiyat ve spor tarihinin en başarılı sporcusu olduğunu belirtti.

Naim Süleymanoğlu adının Edirne'ye yakışacağını aktaran Gürkan, "Naim Süleymanoğlu başarıları, azmi ve ülke ve millet sevgisi ile genç sporcularımıza kuşaktan kuşağa örnek olmaya devam edecek. Dünya, olimpiyat şampiyonu ve spor tarihinin gördüğü en muhteşem halter sporcusu olan Naim Süleymanoğlu'nu bir kez daha saygı ve minnetle anıyor açılışımıza tüm Edirne halkını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Naim Süleymanoğlu'nun adı Fatih Mahallesi'nde Edirne Olimpik Yüzme Havuzu önünde bulunan caddeye verilecek.

Caddenin açılışı 12 Haziran Cumartesi günü saat 11.00'de düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

Kariyerinde üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunan "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, yedişer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde etti. Ayrıca 46 dünya rekoruna imza atan efsane halterci, 18 Kasım 2017'de, karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.

