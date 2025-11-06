Cep telefonunu kim, ne zaman icat etti? Cep telefonunu ilk kim buldu?

Ses dalgalarının telefonun ahize kısmı aracılığı ile elektrik sinyaline dönüştürülmesi mantığı ile çalışan telefonlar, gelişen teknoloji ile birlikte şekil değiştirmiş ve çeşitli özellikler kazanarak günümüzde çantalarda, ceplerde taşınabilecek boyutlara indirgenmiştir. Boyutları küçüldükçe özellikleri arttırılan cep telefonları veri girişlerine göre, gövdelerine göre sınıflandırılmaktadır. Dokunmatik, tuşlu, kızaklı ya da kayan kapaklı, kapaklı ya da düz olmak üzere farklı cep telefonları üretilmektedir.

Teknolojik gelişmeler sonucu günümüzde de gelişmeye devam eden ve sürekli olarak yeni modelleri üretilen cep telefonları zaman zaman farklı grupların da özelliklerini barındırabilmektedir. Bu nedenle cep telefonları arasında genel bir sınıflandırma yapılamamaktadır.

Cep telefonunu kim, ne zaman icat etti?

Cep telefonlarının temeli tarihte ilk kez 1973 yılında atılmıştır. Motorola şirketinde çalışan Amerika Birleşik Devletleri kökenli mühendis cep telefonunu icat ederek kablosuz iletişimi mümkün hale getirmiştir. İlk cep telefonunun 23 santimetre boyutunda ve 1 kilo 100 gram ağırlığında olduğu bilinmektedir.

İlk üretilen cep telefonu Motorola Dyna Tac olarak adlandırılmıştır ve şarjı tam olarak doluyken sadece yarım saat kadar bir süre için kullanılabilmektedir. Bu telefonu tam olarak şarj edebilmek için de 10 saat boyunca şarjda tutmak gerekmiştir.

Cep telefonunu ilk kim buldu?

Markasına ve modeline göre değişiklik göstermekle birlikte günümüzde boyutları bir banka kartı boyutuna kadar düşmüş olan cep telefonları geçmişte oldukça ağır ve büyük boyutlarda üretilmiştir. İlk cep telefonunun Amerikalı mühendis Martin Cooper tarafından üretildiği bilinmektedir.

Dünyada icat edildikten sonra hızla yaygın hale gelen cep telefonları Türkiye’ye de kısa süre içinde ulaşmıştır ve bugün neredeyse herkesin bir cep telefonu bulunmaktadır. Türkiye’de ilk cep telefonu görüşmesinin 23 Şubat 1994 yılında gerçekleştirildiği bilinmektedir.