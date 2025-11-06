EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları

Cep telefonunu kim, ne zaman icat etti? Cep telefonunu ilk kim buldu?

İlk kez tanıtıldığı ve hizmete sunulduğu zamandan bu yana hem dünya genelinde hem de Türkiye’de hızlıca yayılmış olan cep telefonları, günümüzde de geliştirilmeye devam etmektedir. Teknolojik gelişmelerin bir ürünü olan cep telefonları da özelliklerine ve modellerine göre türlere ayrılmaktadır.

Cep telefonunu kim, ne zaman icat etti? Cep telefonunu ilk kim buldu?
Ferhan Petek

Ses dalgalarının telefonun ahize kısmı aracılığı ile elektrik sinyaline dönüştürülmesi mantığı ile çalışan telefonlar, gelişen teknoloji ile birlikte şekil değiştirmiş ve çeşitli özellikler kazanarak günümüzde çantalarda, ceplerde taşınabilecek boyutlara indirgenmiştir. Boyutları küçüldükçe özellikleri arttırılan cep telefonları veri girişlerine göre, gövdelerine göre sınıflandırılmaktadır. Dokunmatik, tuşlu, kızaklı ya da kayan kapaklı, kapaklı ya da düz olmak üzere farklı cep telefonları üretilmektedir.

Teknolojik gelişmeler sonucu günümüzde de gelişmeye devam eden ve sürekli olarak yeni modelleri üretilen cep telefonları zaman zaman farklı grupların da özelliklerini barındırabilmektedir. Bu nedenle cep telefonları arasında genel bir sınıflandırma yapılamamaktadır.

Cep telefonunu kim, ne zaman icat etti?

Cep telefonlarının temeli tarihte ilk kez 1973 yılında atılmıştır. Motorola şirketinde çalışan Amerika Birleşik Devletleri kökenli mühendis cep telefonunu icat ederek kablosuz iletişimi mümkün hale getirmiştir. İlk cep telefonunun 23 santimetre boyutunda ve 1 kilo 100 gram ağırlığında olduğu bilinmektedir.

İlk üretilen cep telefonu Motorola Dyna Tac olarak adlandırılmıştır ve şarjı tam olarak doluyken sadece yarım saat kadar bir süre için kullanılabilmektedir. Bu telefonu tam olarak şarj edebilmek için de 10 saat boyunca şarjda tutmak gerekmiştir.

Cep telefonunu ilk kim buldu?

Markasına ve modeline göre değişiklik göstermekle birlikte günümüzde boyutları bir banka kartı boyutuna kadar düşmüş olan cep telefonları geçmişte oldukça ağır ve büyük boyutlarda üretilmiştir. İlk cep telefonunun Amerikalı mühendis Martin Cooper tarafından üretildiği bilinmektedir.

Dünyada icat edildikten sonra hızla yaygın hale gelen cep telefonları Türkiye’ye de kısa süre içinde ulaşmıştır ve bugün neredeyse herkesin bir cep telefonu bulunmaktadır. Türkiye’de ilk cep telefonu görüşmesinin 23 Şubat 1994 yılında gerçekleştirildiği bilinmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tekin duyurdu! LGS tarihi belli olduBakan Tekin duyurdu! LGS tarihi belli oldu
Sanat üretmeden teknoloji üretilebilir mi?Sanat üretmeden teknoloji üretilebilir mi?

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon cep telefonu telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.