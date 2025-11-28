EĞİTİM

MEB ve ÖSYM'den hazırlık: Yeni soru modeli çalışmaları devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM arasında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni ölçme değerlendirme yaklaşımının oluşturulmasına yönelik iş birliği çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini daha kapsamlı biçimde ortaya koymayı hedefleyen yeni soru modeli için düzenlenen çalıştaylarda, alan uzmanları teknik çerçeveyi ve kullanılacak soru tiplerini birlikte şekillendiriyor.

Sedef Karatay

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni soru modelinin geliştirilmesine yönelik MEBÖSYM iş birliği sürüyor.

Bu çerçevede düzenlenen çalıştaylarla uzman ekipler, öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütüncül biçimde değerlendirecek yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

SORU MODELİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde; Bakanlık ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında soru modelinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

ÖĞRETMENLERDEN OLUŞAN UZMAN EKİPLER DE KATILIYOR

Bu süreçte düzenlenen çalıştaylara Bakanlık yöneticileri, ÖSYM temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan uzman ekipler katılarak soru modeli tasarımına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Çalışmalarda soru modelinin temel bileşenleri, kullanılacak soru tipleri ve değerlendirme kriterlerine ilişkin teknik çerçeve üzerinde ortak görüşler ele alınıyor.

Geliştirilecek olan soru modeli, öğrencilerin konuları anlama, ilişkilendirme, uygulama ve problem çözme gibi temel becerilerini ortaya koyan görev ve soru türlerini esas alan bir yapıda tasarlanıyor.

