Cep yakmaz: Et yerine tercih edebileceğiniz 7 protein kaynağı

Mercimek

Kuru baklagillerin en güçlü ürünüdür. Muhteşem bir protein kaynağıdır. Üstelik mercimeği çok farklı biçimde pişirmeniz mümkün. Çorba, salata ya da sulu yemek olarak çeşitlendirebiliriz. Fiyatını ete oranladığımızda gerçekten tasarruf yapmış olacağız.

Mantar

Besin değeri son derece yüksektir. Protein ve demir açısından zengin olan mantar; A, B, D, P ve K vitaminlerini de içerir. Birçok hastalığa faydası bulunan mantarı kışın bolca tüketmek gerekir.

Kuruyemişler

Kuruyemişler içerisinden özellikle badem, fındık ve ceviz bol miktarda omega 3 içerir. Günde bir avuç bu saydıklarımızdan birini bile tüketirseniz günlük protein ihtiyacınızın büyük bir kısmını karşılamış olursunuz.

Ev yapımı yoğurt

Folik asit, kalsiyum ve fosfor yönünden zengin olan yoğurdu yemeklerden bir saat önce veya yemeklerden 1 saat sonra tüketirseniz günlük protein ihtiyacınızın bir kısmını karşılamış olursunuz.

Soya

Kolesterol ,doymuş yağlar barındırmayan yapısı, yüksek seviyede kaliteli protein içeriği ile çok yönlü olarak faydalı olan bir besindir.

Yumurta

İki adet orta boy yumurtada yaklaşık olarak 14 gram protein vardır. Sağlıklı, pratik ve cep yakmayan bir gıda türüdür. Proteinin yanı sıra A, B vitaminleri ve selenyum açısından da zengin bir kaynaktır.

Peynir

En önemli ve değerli protein kaynaklarından bir tanesidir. Peyniri tüketirken de yağ ve tuz oranı düşük olanları tercih etmeniz gerekiyor. 30 gram cheddar peyniri 8 gram, yarım yağlı mozzarella peyniri 6 gram, beyaz peynir ise yaklaşım 6 gram protein içerir.