YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Çepni-Suadiye kapalı kent çarşısı hizmete hazır

Çepni-Suadiye kapalı kent çarşısı hizmete hazır

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.09.2020 11:48 | Son Güncelleme

Son düzenlemelerin yapıldığı Kartepe yeni bir Kapalı Kent, 108 esnaflık tezgah kapasitesi ve sosyal donatılarıyla hizmete açılacağı güne hazırlanıyor.Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile yapımına başlanan Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı’nda çalışmalar tamamlandı.

Son düzenlemelerin yapıldığı Kartepe yeni bir Kapalı Kent, 108 esnaflık tezgah kapasitesi ve sosyal donatılarıyla hizmete açılacağı güne hazırlanıyor.
Kartepe Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile yapımına başlanan Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı’nda çalışmalar tamamlandı. Suadiye ve Çepni Mahallelerinin büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı 4 bin 834 m2 alan üzerine projelendirildi. Pazar yeri bin 545 m2 kapalı alanı, 241 m2 hizmet alanı, toplamda bin 786 m2 alanda hizmet verecek.
Suadiye ve Çepni mahalle sakinlerine hizmet verecek olan Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı’nda yerinde toplam 46 araçlık otopark alanı ve pazar içerisinde 3 metre uzunluğunda 2.75 metre genişliğinde toplam 108 adet tezgah açılabilecek. Karşılıklı tezgahlar arası dolaşma koridor genişliği ise 3.5 metre olarak planlanırken, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde alış-veriş yapmalarına imkan sağlanıyor.
Pazar alanında hizmet alanı olarak planlanan 241 m2 alanda bay, bayan, engelli wc, bay-bayan şadırvan ve mescit, çay ocağı, zabıta odası, bebek bakım odası yer alacak. Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşısı tezgah açacak esnafların rahat ulaşımı ve ürünlerini indirmek için ulaşım yollarında da düzenleme yapıldı.
Çepni-Suadiye Kapalı Kent Çarşı’nı incelemesi sonrasında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Burası Suadiye ve Çepni Mahallelerimiz başta olmak üzere Kartepemize hizmet verecektir. Mimari dokusuyla çok özel bir tesis oldu. En kısa sürede hizmete açacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
12:59
İkindi
16:25
Akşam
19:09
Yatsı
20:28

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Beyza Eczanesi
Golcuk
Şen Eczanesi
Cayirova
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Hakan Eczanesi
Korfez
Merkez Eczanesi
Basiskele
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Lastik fabrikası işçisi servis aracıyla evine dönerken kalp krizi geçirdi
Lastik fabrikası işçisi servis aracıyla evine dönerken kalp krizi geçirdi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.