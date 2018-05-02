Ceren Hindistan kızı için kararını verdi!

Ceren Hindistan, 2.5 yaşındaki kızının kemoterapi tedavisini reddedince özel bir hastane tarafından mahkemeye verilmişti. Hindistan geri adım attı, yarım kalan tedavi ve kemoterapi için başka bir hastaneye başvurdu

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Oyuncu Ceren Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya'nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Hastalığı tespit eden hastane, hemen kemoterapiye başlanması gerektiğini belirtmiş, Hindistan ise çocuğu için tedaviyi reddetmişti. Bunun üzerine hastane dava açmıştı

Günaydın'da yer alan habere göre; Hindistan, kemoterapi tedavisini reddettiği için pişman oldu.

Ünlü manken, kızının tedavisi için başka bir hastaneye başvurdu.

Arya Rima, 2016 yılında dünyaya gelmişti...

